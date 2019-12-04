شاهد.. مايا دياب تقرأ الفاتحة!

كتب امير فتحي في الأربعاء 4 ديسمبر 2019 03:54 صباحاً - نشرت الفنانة المصرية بدرية طلبة مقطع فيديو ظهر فيه عدد من الفنانين ‏المشاركين في مسرحية “لوكاندة الاوباش” قبل انطلاق اولى العروض في موسم الرياض في السعودية.

وظهر الفنانون الذي كان من بينهم الفنان المصري حسن الرداد واللبنانية مايا دياب وهم يتلون سورة الفاتحة، قبل أن تتبعها مايا دياب بتلاوة ‏الصلاة المسيحية.‏

يشار إلى أن مايا دياب كانت قد صرحت في لقاء سابق مع الإعلامية راغدة شلهوب في برنامج “100 سؤال” ‏على قناة “الحياة” انها لو تختار ديانة أخرى غير المسيحية، ستكون “اللا ديانة”، مشيرة إلى أن ما ‏تراه مهمًا هو المحبة، لذلك فهي اخترعت ديانة “المحبة” والخوف من الله. ‏