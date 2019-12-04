شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تحيى حفلا غنائيا فى مصر 13 ديسمبر الجارى.. اعرف تفاصيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد النجمة اللبنانية إليسا لإحياء حفل غنائى يوم الجمعة الموافق 13 من شهر ديسمبر الحالى، وذلك على مسرح إحدى الجامعات الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر.

Advertisements

ومن المقرر أن تحيى الفنانة إليسا حفلا غنائيا يوم الخميس 2 يناير 2020 فى الكويت، بأرض المعارض الدولية، وشاركت إليسا جمهورها بصورة البوستر عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت عليها قائلة: "انتظروا حفلة الكويت متشوقة لمقابلتكم".

وطرحت إليسا، الجمعة الماضى، أغنية "عم ثور" تضامنا مع الشعب اللبنانى، من كلمات سهام الشعشاع، وألحان محمد رحيم، وآخر أعمال إليسا فيديو كليب أغنية "كرهنى"، إحدى أغنيات ألبومها "إلى كل اللى بيحبونى"، من كلمات على المولى، وألحان فضل سليمان، وتوزيع كميل خورى شقيق إليسا، والفيديو كليب من إخراج إنجى جمال.