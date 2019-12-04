شكرا لقرائتكم خبر عن الجزء الثانى من Frozen يتفوق على Knives Out و Ford v Ferrari والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع الجزء الثانى من فيلم الأنيمشن Frozen أن يعتلى المرتبة الأولى في شباك التذاكر العالمى لهذا الأسبوع، متفوقا على فيلمى Knives Out، و Ford v Ferrari.

حقق الجزء الثانى من فيلم الأنيمشن Frozen إيرادات وصلت إلى 742 مليون دولار أمريكى، منذ طرحه يوم 22 نوفمبر الماضى في دور العرض حول العالم.

ويعتبر الجزء الثاني من العمل هو استكمال لرحلة نجاح فيلم الرسوم المتحركة "Frozen" والذي تخطت إيراداته المليار و276 مليون دولار، بينما وصلت تكلفته 150 مليون دولار، وطرح في 19 نوفمبر من عام 2013.

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وحصل على المركز الثانى فيلم Knives Out، الذى حقق إيرادات وصلت إلى 70 مليون دولار، منذ طرحه يوم 27 نوفمبر الماضى في دور العرض المختلفة حول العالم.

فيلم Knives Out من بطولة كاثرين لانجفورد، أنا دى أرماس، كريس إيفانز، دانيال كريج، إدى باترسون، مايكل شانون، جيمى لى كورتيس، طونى كوليت، جايدين مارتيل، كريستوفر بلامر، لاكيث ستانفيلد، دون جونسون، والعمل من تأليف وإخراج ريان جونسون.

أما عن المرتبة الثالثة فـ حصل عليها فيلم Ford v Ferrari، الذى حقق إيرادات وصلت إلى 143 مليون دولار أمريكى، منذ طرحه يوم 15 نوفمبر الماضى في دور العرض المختلفة حول العالم.

فيلم Ford v Ferrari من بطولة الثنائى الشهير كريستيان بيل ومارك ويلبيرج، ويشارك فى بطولته كل من كايتريونا بالفي، جون برنثال، جوش لوكاس، نوح جوبي، راي ماكينون، ج فيلد، تريسي ليتس، إيان هاردينج، والاس لانجهام، وايت ناش، الفيلم من إخراج جيمس مانجولد، وتأليف الثلاثى جيز بتروورث، جون هنري بتروورث، جيسون كيلر.