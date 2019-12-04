شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام خليل مؤلف أغانى شعبان عبد الرحيم يؤدى مناسك العمرة على روح رفيق الرحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح الشاعر إسلام خليل، لـ الخليج 365، أنه سيقوم بعمل عمرة لصديق حياته المطرب الشعبى الراحل شعبان عبد الرحيم، حيث يتواجد الآن فى الأراضى السعودية.

وكان قد انفرد الخليج 365 بـ أول قصيدة رثاء كتبها الشاعر إسلام خليل، لصديق ورفيق عمره المطرب الشعبى الراحل شعبان عبد الرحيم، الذى توفى منذ ساعات قليلة في مستشفى المعادى.

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وقال إسلام خليل في القصيدة: "بس خلاص.. بس خلاص بجد.. وخلاص خلص الموضوع.. شعبان حبيبى مات.. وانا قلبى كله دموع.. مات أبويا واخويا وصاحبى.. وصوتى بكل المفاهيم.. مات عشرة عمرى وسندى شعبان عبد الرحيم.. شعبان القلب الطيب.. ولا شوفتش زيه أحن.. شعبان الغالى عليا.. وعشرة مشوار الفن.. مع السلامة يا صاحبى.. مع السلامة يا اخويا.. حبتنى زى ولادك وكنت فعلا ابويا.. الناس فاكرة الحكاية مطرب ومؤلف بس.. مش عارفين إنها عشرة وفى قلب بحبك حس.. الله يرحمك يا حبيبى.. مين تانى هرن عليه.. مين تانى معايا هييهزر ويغنى ويقولى إيه.. هتعيش في قلبى يا غالى صورة حلوة في كل مكان.. شعبولا اللى انا حبيته واللى مربينى كمان.. شعبولا اللى انا حبيته واللى مربينى كمان".

وصرح الشاعر إسلام خليل لـ الخليج 365"، أنه يتواجد حاليا فى الأراضى السعودية وتعرض لصدمة شديدة إبان معرفته بهذا الخبر الأليم".

وكان قد نعى الشاعر إسلام خليل المطرب الشعبى الراحل شعبان عبد الرحيم، الذى توفى منذ ساعات قليلة، في مستشفى المعادى، عبر صفحته الخاصة على فيس بوك، وكتب الشاعر خليل على صفحته الشخصية بـ فيس بوك: "مات رفيق حياتى، ومشوارى الفني، اخويا وابويا وصاحبى، اغلى واعز الناس على قلبى شعبان عبد الرحيم".