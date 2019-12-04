شكرا لقرائتكم خبر عن مينا مسعود يروى تفاصيل جديدة عن طفولته مع جيمى كيميل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حل النجم العالمى مصرى الأصل مينا مسعود، أمس الاثنين، ضيفًا على برنامج "Jimmy Kimmel Live"، ويبدو أن هذا اللقاء كان بمثابة حلم لنجم فيلم "علاء الدين"، حيث نشر صورته مع مقدم البرنامج جيمى كيميل، معلقًا عليها "أصبح الحلم حقيقة فى الليلة الماضية أن أجلس وأتحدث مع الأسطورى جيمى كيميل.. وآسف يا أبى، لكن كان على أن أخرجك عن هذا الأمر".

مينا مسعود تحدث خلال البرنامج عن انتمائه لأسرة مصرية عاشت فى العاصمة الكندية تورنتو، كما تطرق للحديث عن كفاحه من أجل العثور على عمل بعد نجاح علاء الدين، وبدأ مينا مسعود، الذى حقق نجاحًا كبيرًا فى شباك التذاكر عبر فيلمه "علاء الدين"، حيث لعب دور البطولة فى فيلم ديزنى الجديد، فى التطلع إلى مشروعه الجديد.

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انتقل الممثل الشاب مينا مسعود، البالغ من العمر 28 عامًا، مع أسرته إلى مدينة تورنتو عندما كان عمره 3 سنوات، وقال مينا عن هذا الأمر – حسب ما نشره موقع et Canada - "هذا شىء صعب بالنسبة لأى مهاجر، لم أشعر قط بأنى 100% مصرى أو 100% كندى"، لافتًا إلى أن والديه كانا قاسيين خاصة عندما يتعلق الأمر بالحيوانات الأليفة، وأوضح أنه بعد أشهر من التوسل لوالديه، استسلم والده أخيرًا وسمح له وأخواته بالحصول على طائر أليف.

وأضاف نجم فيلم علاء الدين، "لكن بعد أسبوع، ذهب الطائر.. حيث مات"، وتابع "ما تعلمته من التلفزيون الأمريكى هو أنه عندما يحدث هذا النوع من الأشياء، يظهر الوالدان بعض الحب والوداعة، لكنى قد رميته فى سلة المهملات".



مينا مسعود يعبر عن فرحته لاستضافته فى برنامج جيمى كيميل

وعن مشروع جديد، هو الأول منذ فيلم "علاء الدين"، يشارك مينا مسعود فى سلسلة هولو الأصلية "الانتقام" Reprisal، ويقول مسعود، إنه متحمس للعمل على شيء مختلف، مضيفًا "من الصعب حقًا شرح ذلك، إنه أحد تلك العروض التى توجد بها أنواع قليلة تم دمجها فى واحدة.. إنها دراما ولكن هناك بعض الكوميديا ​​المظلمة".