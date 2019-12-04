شكرا لقرائتكم خبر عن 3 فيديوهات ترويجية لـ Star Wars: The Rise of Skywalker قبل طرحه ديسمبر الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح الحساب الرسمى لـ فيلم Star Wars على موقع يوتيوب 3 فيديوهات ترويجية، للجزء الجديد من الفيلم الذى سيطرح تحت اسم Star Wars: The Rise of Skywalker، ومن المقرر طرحه في دور العرض الأمريكية في 20 ديسمبر الجارى.

العمل من إنتاج شركتى سونى وLucasfilm، اللتين أعلنتا فى وقت سابق أن متابعى الفيلم يمكنهم بدء حجز تذاكرهم من 21 أكتوبر الماضى.

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كما سيتم طرح فيلم Star Wars: The Rise of Skywalker يوم 19 ديسمبر في إنجلترا، الفيلم الجديد من إخراج جاي جاي أبرامز، ويدير فريق من الممثلين والمحاربين القدامى من سلسلة Star Wars حرب النجوم وهم ديزي ريدلي (ري)، وآدم درايفر (كيلو رين)، وجون بويجا (الفنلندي)، وأوسكار إسحاق (بو داميرون)، ولوبيتا نيونجو (ماز كاناتا)، دومنال جليسون (جنرال هوكس)، كيلي ماري تران (روز تيكو)، جوناس سوتامو (تشوباوكا)، بيلي لورد (الملازم أول)، جريج جرونبرج (سناب ويكسلي)، مارك هاميل (لوك سكاي ووكر)، لوك أنتوني دانييلز (سي -3PO)، بيلي دي ويليامز (لاندو كالريسيان) وكاري فيشر (ليا أورجانا) بالإضافة إلى إضافات جديدة ناعومي آكي (ليدي ماكبث)، ريتشارد إي جرانت (لوجان)، دومينيك موناجان (لوست)، وكيري راسل (الأمريكيون).

الفيلم يدور حول مواجهة المقاومة الباقية من الدرجة الأولى مرة جديدة في الفصل الأخير من ملحمة Skywalker، حسبما نشر موقع " flickeringmyth".