محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشر الفنان أمير كرارة صورا من كواليس تصوير مسلسله الجديد الاختيار، الذي يخوض به السباق الرمضاني المقبل.
وظهر كرارة في الصور بدون شارب، بعدما احتفظ باللوك لعدة سنوات بسبب شخصيته في مسلسل "كلبش"، والذي قدم منه ثلاثة أجزاء.
وكان كرارة قد أعلن أمس عن بدء تصوير مسلسله الجديد "الاختيار"، عبر حسابه على "إنستجرام"، وكتب: "بسم الله توكلنا على الله، أول يوم تصوير مسلسل الاختيار (منسي)، سنغزوا العالم، رمضان 2020".
يذكر أن مسلسل الاختيار، عن قصة البطل الشهيد أحمد منسي، والخاين هشام العشماوي، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير كرارة يتخلى عن "شنبه".. الصور الأولى من كواليس "الاختيار" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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