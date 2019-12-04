سيلفي صبا مبارك مع قطتها ونوال الزغبي بإطلالة ذهبية.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهروهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

راندا البحيري

نشرت الفنانة راندا البحيري، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بصحبة صديقتها.

ريهام أيمن

نشرت الفنانة ريهام أيمن، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وسط مجموعة من الزهور.

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة سيلفي جديدة لها.

نوال الزغبي

نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، والتي ظهرت خلالها بإطلالة ذهبية.

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صبا مبارك

نشرت الفنانة الاردنية صبا مبارك، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة سيلفي جديدة بصحبة قطتها.

نيللي مقدسي

نشرت الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة سيلفي جديدة لها بإطلالة جذابة.

كارول سماحة

نشرت المطربة اللبنانية كارول سماحة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وهي تتناول "القهوة".

هند عبدالحليم

نشرت الفنانة هند عبد الحليم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

ماريتا الحلاني

نشرت الفنانة اللبنانية ماريتا عاصي الحلاني، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بمكياج ناعم.

سارة الشامي

نشرت الفنانة سارة الشامي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة حازت على إعجاب جمهورها.