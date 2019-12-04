شاهد.. أجواء عيد الميلاد في منزل اليسا

كتب امير فتحي في الأربعاء 4 ديسمبر 2019 12:56 صباحاً - شاركت الفنانة اللبنانية اليسا متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي استعدادها لعيد الميلاد الذي يحل بعد اسابيع قليلة.
وقد نشرت اليسا صورة من منزلها، وذلك عبر حسابها على انستغرام، ظهرت فيها شجرة ميلاد مع الزينة.
وكان لافتا وضع إليسا اسم صديقتها المصرية المقربة أنجيلا السيسي على الشجرة إلى جانب اسمها.
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