وزيرة الثقافة المصرية ونجوم الفن في افتتاح "الإسكندرية المسرحي العربي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انطلقت فعاليات الدورة الأولى لمهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة، الثلاثاء، حيث أقيم حفل الافتتاح على المسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية، وسط حضور جماهيري وفني كبير.

وتحمل الدورة الأولى اسم المخرج المسرحي الكبير جلال الشرقاوي، وحرصت قيادات وزارة الثقافة في مصر على حضور حفل الافتتاح، وعلى رأسهم الدكتورة إيناس عبدالدايم والدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والممثلون: خالد النبوي، داوود حسين، سميرة محسن، إياد نصار، لقاء الخميسي، جمال سليمان، والمخرج مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي.





الجدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية للمسرح العربي يأتي تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة المصرية، وبدعم من الهيئة العربية للمسرح، ويستمر حتى 8 ديسمبر الجاري وأسسه أشرف زكي، رئيس أكاديمية الفنون، ويرأس تلك الدورة علاء عبدالعزيز سليمان.







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