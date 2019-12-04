نيقولا معوض يدعم حملة لمناهضة مرض الإيدز

إيمانًا منه بأهمية دور المجتمعات في إحداث التغيير ولدعمه المستمر في مناهضة العنف ضد المرأة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا يقوم الممثل نيقولا معوّض بدعم ومناصرة الحملة العالمية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشري /الإيدز، الذي يقوم بها برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة فيروس نقص المناعة البشري/ الإيدز بمصر في شهر ديسمبر من كل عام.

وقد أطلقت الصفحة الرسمية للحملة فيديو يظهر فيه نيقولا معوض وهو يستنكر جميع أشكال العنف والتمييز التي تواجها المرأة في الوطن العربي، وضم النجم صوته إلى صوت كل إمراة وفتاة، وشدد على ضرورة القيام بالفحص الطبي الوقائي لكل فتاة / سيدة وضرورة مشاركتهن في صناعة القرارت المصيرية المتعلقة بحياتهن، وإختتم الفيديو قائلًا "الدور ليس دور المرأة وحدها، بل دورنا جميعًا".

يقود برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشري/ الإيدز في مصر الجهود لتحقيق رؤيته المشتركة المتمثلة في عدم وجود إصابات جديدة بفيروس نقص المناعة البشري والتمييز الصفري والوفيات المرتبطة بالإيدز.

حيث يوحد برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالإيدز جهود 11 منظمة من منظمات الأمم المتحدة - مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، صندوق الأمم المتحدة للطفولة، برنامج الأغذية العالمي، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، صندوق الأمم المتحدة للسكان ، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، منظمة الأمم المتحدة للمرأة ، منظمة العمل الدولية ، اليونسكو ، منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي.

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ويعمل عن كثب مع وزارة الصحة والسكان بمصر كشريك رئيسي وأساسي من أجل القضاء على وباء الإيدز بحلول عام 2030 كجزء من أهداف التنمية المستدامة.

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