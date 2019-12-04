شكرا لقرائتكم خبر عن حنين على أصحابه.. شعبان عبد الرحيم فى فيديو نادر مع نصر محروس ومحمد منير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المنتج نصر محروس عن مقطع فيديو نادر يجمعه بالمطرب الشعبى الراحل شعبان عبد الرحيم، والذى ظهر فيه المطرب الراحل مع محروس عبد المسيح، والد المنتج نصر محروس، والنجمين محمد منير، ومحمد محيى.

المطرب الراحل شعبان عبد الرحيم، ظهر وهو يحمل قطعة تورتة ويقدمها لكل من نصر محروس ومحمد منير ومحمد محيى، ويطعمهم قطعة التورتة بنفسه، فيما رقص الجميع على ألحان أغنية "فى عشق البنات"، وعلق نصر محروس على الفيديو، "فيديو نادر جدًا يجمع بينى وبين والدى محروس عبد المسيح ومحمد منير ومحمد محيى مع الفنان الشعبى الراحل شعبان عبد الرحيم.. الله يرحمك يا عم شعبان.. الراجل الطيب".

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وشيع، الثلاثاء، جثمان الراحل شعبان عبد الرحيم من مسجد السيدة نفيسة، والذى وافته المنية فى مستشفى المعادى العسكرى، وكانت نقابة الموسيقيين والفنان هانى شاكر وأعضاء مجلس إدارة النقابة، ومجموعة كبيرة من الفنانين، قد نعوا المطرب الشعبى شعبان عبد الرحيم، خلال الساعات الماضية، فيما قالت النقابة، فى بيان إعلامى، إن الأسرة الفنية فقدت واحدًا من أهم مطربى الفن الشعبى، وأشار البيان إلى أن هانى شاكر أصدر تعليماته بسرعة إنهاء إجراءات وتصاريح الدفن من خلال موظفى النقابة وتسهيل كل الإجراءات.



شعبان عبد الرحيم ومحمد منير ومحمد محيى ونصر محروس

شعبان عبد الرحيم، ولد فى 15 مارس 1957، فى حى الشرابية، بالقاهرة، وعرف باسم "قاسم"، عندما كان يعمل مكوجى، وكان يغنى لأهله وأصدقائه فى الأفراح والأعياد والمناسبات قبل أن يسمعه صاحب أحد محلات بيع الكاسيت، وينتج له شريطًا مقابل 100 جنيه، ليغير اسمه ويصبح شعبان عبد الرحيم، صاحب النجاح الكبير فى وسط الغناء الشعبى.