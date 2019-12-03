شاهد: لقطات لم تعرض لأحلام على الشاشة من ”ذا فويس” تثير ضجة بما كشفته عن خصرها

كتب امير فتحي في الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 11:59 مساءً - أثارت الفنانة أحلام ضجة بفيديو من كواليس برنامج ذا فويس The Voice، لم يعرض على الشاشة كشف بوضوح نحافة خصرها.

أحلام أطلت في كواليس ذا فويس وهي تسير في ممر في طريقها إلى مقعد التحكيم في الاستوديو، وظهرت بنحافة خصر لافتة للغاية دفعت التعليقات تنهال عليها بكثافة، خاصة وأن موديل فستانها الضيق ساعد بشكل كبير على إبراز رشاقتها.

ظهرت أحلام بفستان أزرق ملكي من تصميم المصمم العالمي زهير مراد، مع وجود حزام رفيع حول الخصر أبرز نحافته الملحوظة، كما اعتمدت على تسريحة شعر مبلل ومكياج بارز للملامح، وتزينت بمجوهرات ماسية خطفت الأنظار في العرض النهائي الثالث من ذا فويس.

تفاعل الجمهور بقوة مع مقطع ظهور أحلام في الكواليس، بسبب نحافة جسمها اللافتة وخصرها على وجه خاص، ليتغزل محبوها في جمالها وإطلالاتها الساحرة منذ بدء برنامج ذا فويس الموسم الخامس.

وكانت أحلام تحدثت عن خسارة وزنها، بعد أن أذهلت الجمهور بنحافتها الملحوظة، مشيرة إلى أن خسرت 20 كيلوجرامات وتخطط لإنقاص وزنها من 3 إلى 4 كيلو.

وأشارت أحلام إلى أنها خسرت الوزن الزائد بعد اتباعها حمية غذائية، إلى جانب مرورها بظرف صعب وهو مرض صديقتها المقربة الإعلامية فجر السعيد التي رافقتها في رحلة علاجها في الخارج.

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