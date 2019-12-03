شاهدوا.. انتقاد فرح الهادي وعقيل الرئيسي بسبب شرائهما قطعة مجوهرات لكلبتهم

كتب امير فتحي في الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 11:59 مساءً - تعرض النجمان الكويتيان فرح الهادي وعقيل الرئيسي لانتقادات حادة من جانب رواد السوشيال ميديا بسبب شرائهما قطعة من المجوهرات كهدية لكلبتهما.

وظهر الزوجان عقيل الرئيسي وفرح الهادي في مقطع الفيديو، وهما يستلمان الهدية التي قاما بشرائهما أونلاين من أجل كلبتهما “بسبوسة”، وهي عبارة عن قلادة ماسية فاخرة بحسب تعليقات الجمهور الذي تداول المقطع.

وانهالت التعليقات على النجمين الكويتيين، حيث اتهمها الجمهور بالبذخ والإسراف، خاصة بعد تعليق عقيل الرئيسي في المقطع المتداول وقوله إنهما لابد أن يحتفظا بقطعة المجوهرات داخل خزنة لحمايتها.

بينما دافع البعض عن الثنائي الكويتي المثير للجدل، مؤكدين أن قطعة الاكسسوار البراقة ليست من الماس بكل تأكيد، وإنما هي عبارة عن قلادة مزينة بقطع الكريستال، لافتين إلى أن الزوجين كانا يمزحان عندما ذكرا أنها قطعة مجوهرات أصلية.