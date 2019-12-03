رجاء الجداوي تبكي أثناء تكريمها فى «كايرو فاشون شو».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

لم تستطع الفنانة المصرية الكبيرة رجاء الجداوي إخفاء دموعها أثناء استلام درع تكريمها فى حفل الفاشون، الذى أقيم بفندق نايل ريتز كارلتون “كايرو فاشون شو “.

الفنانة المصرية عبرت عن سعادتها بهذ التكريم الذي أعاد الى أذهانها تألقها فى الماضي، عندما كانت من نجوم الفاشون والموديلات فى العالم العربي.

وشهد الحفل حضور الفنانة داليا البحيري، والفنانه الشابة هنادي مهنى، والاعلامية هبه الأباصيري، وكان من ضمن الحضور أيضا الفنانة أمل رزق، ومصمم الأزياء بهيج حسين.

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وقدمت العارضات، خلال الحفل، مجموعة من الفساتين لمختلف بيوت الأزياء فى مصر وعمان أيضا.

ورجاء الجداوي عارضة أزياء وممثلة مصرية، هي ابنة اخت الفنانة والراقصة تحية كاريوكا، تم اختيارها لتكون أشهر عارضه أزياء بعد فوزها كملكه جمال القطر المصري في عام 1958، وفي نفس الوقت عرفت الطريق إلى الفن.

تزوجت من حارس مرمى النادي الإسماعيلي ومنتخب مصر الأسبق «حسن مختار» في 22 نوفمبر 1970، وأنجبت منه ابنتها أميرة، خاضت تجربة التقديم التلفزيوني من خلال برنامج تحت عنوان «اسألوا رجاء» مع الإعلامي عمرو أديب.