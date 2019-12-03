ميسي يحصد جائزة الكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه

متابعة بتجــــــــــرد: أحرز الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني لكرة القدم، جائزة الكرة الذهبية للعام 2019 للمرة السادسة في تاريخه، بعد أسابيع فقط على فوزه بجائزة الأفضل المقدمة من الفيفا.

أما المركز الثاني فناله فيرغيل فان دايك لاعب ليفربول، والمركز الثالث حصل عليه كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، بينما جاء في المركز الرابع لاعب ليفربول ساديو ماني.

فيما حلّ في المركز الخامس، المصري لاعب ليفربول محمد صلاح، أما في المركز السادس كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، والمركز السابع حارس ليفربول أليسون بيكر، وروبرت ليفاندوفيسكي لاعب بايرن ميونخ في المركز الثامن، وفي التاسع برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي، والمركز العاشر كان من نصيب الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي.

وقدّم الحفل الذي أقيم في مسرح دو شاتليه التاريخي، أسطورة تشيلسي ديديه دروغبا وساندي هيريبرت.

كما نال جائزة “كوبا لأفضل لاعب شاب تحت 21 عاماً”، الهولندي ماتياس لاعب دفاع يوفنتوس.

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وفاز بجائزة “ياشين” لأفضل حارس مرمى لعام 2019، البرازيلي أليسون بيكر حارس فريق ليفربول الإنكليزي. وحصل تير شتيغن حارس برشلونة على المركز الثاني، فيما حلّ إيدرسون حارس مانشستر سيتي في المركز الثالث.

يذكر أن جائزة الكرة الذهبية، هي جائزة سنوية مقدمة من طرف مجلة فرانس فوتبول. تمنح لأفضل لاعب كرة قدم. منحت الجائزة أول مرة سنة 1956. وكانت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية هي وراء الفكرة. وكانت هي التي تختار اللاعب الذي سيمنح الجائزة. ولكن حالياً يتم اختيار اللاعب بعد تصويت يتم من قبل الصحفيين والإعلاميين المختصين بكرة القدم.

وفي عام 2016، لم تتوصل مجلة فرانس فوتبول مع الفيفا لاتفاق حول تجديد العقد، وبالتالي ستعود المجلة للتفرد بالكرة الذهبية. فيما أنشأت الفيفا جائزة جديدة بمسمى الأفضل.

وكان آخر من تسلّم جائزة الكرة الذهبية عام 2018، لاعب وسط ريال مدريد لوكا مودريتش.