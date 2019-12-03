تكريم تاريخي لأسطورة التنس روجيه فيدرر من السلطات السويسرية

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متابعة بتجــــــــــرد: أعلنت الحكومة السويسرية عن إصدار عملتين معدنيتين تكريماً لأسطورة التنس روجيه فيدرر، في العام المقبل.
وبهذا التكريم التاريخي، سيصبح “مايسترو” التنس روجيه فيدرر، أول شخص حي في سويسرا يكّرم بوضع صورته على عملة معدنية في البلاد.
ومن المتوقع أن تقوم مؤسسة صك العملة السويسرية، بصك حوالي 95 ألف قطعة نقد فضية بقيمة 20 فرنكاً، كما إصدار عملة ذهبية خاصة بفيدرر بقيمة 50 فرنكاً.
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