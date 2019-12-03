ميلانيا ترامب تكشف عن زينة عيد الميلاد في البيت الأبيض

متابعة بتجــــــــــــرد: كشفت السيدة الأولى للولايات المتحدة ميلانيا ترامب عبر حسابها الخاص عبر موقع تويتر عن زينة عيد الميلاد في البيت الأبيض لهذا العام.
ونشرت ميلانيا ترامب فيديو لها وهي تجول في أرجاء البيت الأبيض الذي طغت عليه زينة عيد الميلاد من خلال الأضواء والأشجار.
وعلقت ميلانيا على الفيديو كاتبةً: “روح أميركا تتألق في البيت الأبيض، يسعدني أن أشارككم هذا العرض الجميل لحب الوطن.”
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