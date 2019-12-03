زينة تثير ضجة بصورتها لمن تقول: “مش حضرتك نصاب؟”

متابعة بتجـــــــرد: حيرت الفنانة زينة، جمهورها بعدما نشرت صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بإنستغرام.

وعلقت زينة على الصورة، قائلة: “هو مش حضرتك نصاب؟؟؟ .. هو مش حضرتك كداب؟؟؟ .. هو مش حضرتك مش متربي؟؟؟ .. أهم حاجة الاحترام في السؤال حط حضرتك في الاول والباقي ديناميت عادي مش هايحس”.

ليبدأ الجمهور في التساؤل عما تقصده زينة بتعليقها هذا، حتى كشفت عن المفاجأة بأن هذا الحوار يقع ضمن دورها في فيلم “الفلوس” الذي تشارك في بطولته أمام النجم تامر حسني.

يذكر أن الشركة المنتجة لفيلم “الفلوس” الذي يقوم ببطولته تامر حسني قررت عرضه في إجازة منتصف العام المقبل، بعد خروجه من المنافسة في موسم عيد الأضحى، بسبب عدم الانتهاء من عملية المونتاج.