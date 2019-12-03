تسليم ميراث هيثم أحمد زكي لشقيقه وما تم اكتشافه صادم!

متابعة بتجــــــــــرد: كشف بلال عبد الغني؛ محامي رامي عز الدين، شقيق الفنان هيثم أحمد زكي من والدته والوريث الشرعي له، عن واقعة اختفاء سيارتين مملوكتين للفنان الراحل، الأولى “مرسيدس” والثانية “رينو”، مؤكداً أنه سيتخذ الإجراءات القانونية بشأن الواقعة لإعادتهما.

وقال محامي الوريث الشرعي، إنه اكتشف أمر اختفاء السيارتين أثناء تسليم الميراث الشرعي، لافتا إلى أن المرسيدس اختفت منذ ثلاث سنوات، ولكن الثانية بعد وفاة الفنان الراحل.

وأشار المحامي إلى أنه علم من أحد الأشخاص أن خادمة الفنان استولت على السيارة رينو عقب الوفاة.

وبناء على قرار النيابة، تسلم رامي عز الدين شقة في المهندسين خاصة بالفنان الراحل؛ وأخرى بشارع الهرم، ومبلغا قدره 300 ألف جنيه في أحد البنوك ومبلغ 200 ألف مقدار وثيقة تأمين.

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وتداولت بعض الأنباء حول تواجد السيارة المرسيدس بقسم الدقي في حجز السيارات المسروقة منذ ثلاث سنوات، وحول هذا الأمر أكد المحامي أنه سيتجه لقسم الشرطة للاستعلام عنها.

وكانت الدائرة 23 بمحكمة شمال الجيزة الكلية لشئون الأسرة، قد أصدرت شهادة وفاة ووراثة عن الراحل الفنان هيثم أحمد زكي، وذلك بناء على طلب تقدم به شقيقه من الأم رامى عز الدين عبدالله.

وقالت المحكمة أنه تحقق وفاة المرحوم هيثم أحمد زكي بتاريخ 6 نوفمبر 2019، وانحصار إرثه الشرعي في شقيقه لأمه رامي عز الدين عبدالله محمد.

وتابعت المحكمة أن الأخير يستحق سدس تركة المتوفى فرضاً والباقي تعصيباً لعدم وجود وارث ضبط دون شريك، ولا وارث ولا مستحق لوصية واجبة سوى من ذُكر.