كيف حافظت روبي على الصدارة طيلة 15 عاماً؟

متابعة بتجــــــــــرد: استطاعت الفنانة المصرية روبي مؤخراً، أن تعود للصدارة مجدداً، وأن تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بعد إحيائها حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي منذ عدة أيام، إذ غنّت أغنيتها الأبرز في مشوارها الفني “ليه بيداري كده” وسط حماسة الحضور.

هذه الأغنية تحديداً، كانت مثار جدل كبير من النقاد والجمهور على حد سواء، وذلك حين غنّتها للمرة الأولى قبل 15 عاماً في عام 2004.

ليه بيداري كده.. ترند قبل ظهور الترند!

منذ ظهورها في بداية الألفية الجديدة، من خلال مشاهد قليلة في “فيلم ثقافي” عام 2000، استطاعت الفنانة رانيا حسين _ اسم روبي الحقيقي_ أن تلفت الأنظار لها، وبعد ذلك، نالت شهرة من خلال مشاركتها في فيلم “سكوت حنصور” عام 2001، إذ أطلق عليها المخرج الراحل يوسف شاهين اسم روبي.

وفي عام 2004، نالت شهرة عارمة عندما سجّلت عدة أغاني مصورة مع المخرج شريف صبري، والتي كان أولها “إنت عارف ليه” ثم أغنية “ليه بيداري كده”.

أثارت روبي جدلاً واسعاً في الشارع المصري حينها، حتى رفع بعض المحامين دعاوي ضدها، بتهمة خدش الحياء، ولكن تم حفظ هذه البلاغات!

التوهج الفني

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رغم غياب روبي لعدة سنوات، إلا أنها عادت بقوة مجدداً من خلال ألبوم “مشيت ورا إحساسي” عام 2007، لتنطلق من بعدها في عالم السينما، وتقدّم عدداً من الأفلام منها “الوعد”، “ليلة البيبي دول”، “الشوق” و”الحرامي والعبيط”.

وأثبتت الفنانة روبي، خلال السنوات القليلة الماضية، أن موهبتها التمثيلية لا تقل عن موهبتها الغنائية، فلعبت دور البطولة في مسلسل “رمضان كريم”، كما شاركت في فيلم الكنز في الجزء الأول والثاني، وأعلنت روبي عن ميلادها الفني الجديد، بشهادة النقاد من خلال مسلسل “أهو ده اللي صار”، الذي قامت فيه بدور “سلمى” وأيضا “نادرة”.

جلسة تصوير جديدة تخطف الأضواء

كانت روبي قد شاركت أول من أمس، جمهورها، بصور من جلسة تصوير خضعت لها بعد حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41، وتألّقت روبي فى جلسة التصوير التي نشرتها على موقع “إنستغرام”، مرتدية فستان ذهبي اللون، وحازت الصور على إعجاب المتابعين.

روبي إنت عارف ليه