مؤلف أغاني شعبان عبدالرحيم يكشف تفاصيل أيامه الأخيرة

قال الشاعر الغنائي إسلام خليل إن المطرب الشعبي شعبان عبدالرحيم تعرَّض لأزمات صحية عدة خلال الفترة الأخيرة بسبب التدخين، مشيراً إلى أنَّه حذَّره من هذا الأمر كثيراً.



وأضاف خليل لـ"العين الإخبارية" أنَّ علاقته بـ"شعبولا" بدأت عام 1994 أي قبل نحو 25 عاماً، لافتاً إلى أنَّه كتب كامل الإنتاج الفني للراحل عدا أغنيتين فقط هما "أحمد حلمي اتجوز عايدة" و"كداب يا خيشة".

وعن علاقتهما، قال خليل: "كان بالنسبة لي أباً وشقيقاً وصديقاً، فهو إنسان طيّب ومحب لعمل الخير، وكنت بالنسبة إليه الدماغ التي تُفكِّر والعين التي ترى".

وتابع: "عملت معه لسنوات طويلة واستطعنا بلحن واحد أن نصنع نجاحاً كبيراً، وقدمنا العديد من الأغنيات التي تناقش قضايا سياسية واجتماعية مهمة مثل (أنا بكره إسرائيل) و(هبطّل السجاير)".

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أما عن أيامه الأخيرة، فقال خليل: "تعرَّض لأزمات صحية عدة بسبب التدخين ودخل المستشفى أكثر مرة، لكن الأعمار بيد الله، فقد رحل وترك في قلوب محبيه مساحة كبيرة من الحزن".

وأشار إلى أنَّه التقاه منذ 3 أيام لتسجيل أغنية خاصة بإعلان تجاري.

وتوفي المطرب الشعبي المصري شعبان عبدالرحيم، صباح الثلاثاء، عن عمر ناهز 62 عاماً، في مستشفى المعادي العسكري، وشُيّعت جنازته من مسجد السيدة نفيسة في العاصمة المصرية القاهرة عصراً، ليدفن في مسقط رأسه.

وذاع صيت شعبان عبدالرحيم باعتباره أشهر مطرب للأغنية الشعبية، لا سيما بسبب حرصه على الاشتباك مع كل الأزمات السياسية والاقتصادية والدولية التي تعرضت لها مصر.

وتخطت شهرته حدود مصر لتصل إلى مختلف أرجاء العالم العربي، والكثير من دول العالم الغربي أيضا، خاصة مع إطلاق أغنيته "أنا بكره إسرائيل"، التي استوحاها شعبان من أحداث الانتفاضة الفلسطينية، وأثارت ردود فعل كبيرة محليا وعربيا، وقد اتهمت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية عبدالرحيم بالتحريض على مناهضة التطبيع مع إسرائيل، في حين اعتبرها كثيرون على الجانب الآخر تعبيرا عن نبض الشارع المصري والعربي.