أبطال "أفاتار 2" يحتفلون بانتهاء التصوير

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أنهى طاقم عمل فيلم "Avatar 2" (أفاتار 2)، تصوير الجزء الثاني من السلسلة الشهيرة، محتفلين بنشر صورة من موقع التصوير عبر حساب الفيلم الرسمي على موقع "تويتر".

ووفقاً لموقع "فان فيست" الأمريكي ذكر صناع العمل في تغريدة على الموقع: "اليوم انتهى تصوير العمل رسمياً، وسنحتفل مع الجمهور من خلال نظرة على موقع تصوير الفيلم، انظروا هذه هي صورة للقسم الخلفي من سفينة (سي دراجون)، السفينة الأم التي تحمل كل الكائنات البحرية في هذا الجزء".

ورغم صعوبة توضيح كثير من التفاصيل في الصورة التي نشرها صناع الفيلم، فإنها تظهر بوضوح ما يشبه حمام سباحة تتوسطه حاوية ضخمة، وهو ما أثار شوق الجمهور لمعرفة المزيد من التفاصيل عن السلسلة المرتقبة.

Advertisements

وظهر حماس المعجبين للتعرف على مزيد من التفاصيل من خلال أسئلتهم الكثيرة التي غمرت الحساب الرسمي على "تويتر"، إلا أن الشركة اعتذرت عن إعلان أي معلومات، مؤكدة أن التريلر الرسمي للجزء الثاني من "أفاتار" لن يصدر في وقت قريب.

وما زال الغموض يكتنف جميع تفاصيل الجزء الثاني من "أفاتار"، إلا أن ما تم إعلانه أن هذا الجزء يمثل بداية لـ3 أجزاء قادمة، ومن المتوقع أن يُطرح 18 ديسمبر/كانون الأول 2021، بعد تأجيله أكثر من مرة بسبب رغبة المخرج والمنتج جيمس كاميرون في الانتظار لحين توافر أدوات تكنولوجية دقيقة تساعد في تصوير الحياة البحرية في "أفاتار 2" كما يرغب.



