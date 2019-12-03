أول ظهور لـ"الشرير" رامي مالك في "جيمس بوند 25"

مَنَح صُنَّاع أحدث أفلام سلسلة جيمس بوند No Time to Die (لا وقت للموت) الجمهور نظرة على شرير الفيلم رامي مالك.

ووفقا لموقع "ديجيتال سباي" الأمريكي، يلعب الممثل الأمريكي ذو الأصول المصرية رامي مالك الفائز بجائزة الأوسكار، دور العميل "سافين"، أحدث أعداء جيمس بوند، ويبدو مهيب الشكل في معطفه الطويل.

وكشفت شركة "يونيفرسال" المنتجة للفيلم عن عدد من الملصقات لأبطال العمل، بمناسبة طرح الفيديو الدعائي للفيلم، الأربعاء 4 ديسمبر/كانون الأول، تمهيداً لطرح العمل في 2 أبريل/نيسان 2020 في بريطانيا، على أن يصدر في الولايات المتحدة الأمريكية بعدها بأسبوع.





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ويشارك في فيلم "جيمس بوند 25" مجموعة من النجوم الكبار، منهم جيفري رايت، ودانيال كريج، الذي يعود لتقديم دور جيمس بوند للمرة الأخيرة في مسيرته، وتلعب الفرنسية ليا سيدو دور العميلة "لاشانا لينش"، أما ناعومي هاريس فتلعب دور "إيف مونييني".





ويركز هذا الجزء، وهو الأخير في السلسلة، على مواجهة جديدة تجمع بين جيمس بوند وسافين، بعد طلب صديق الأول فيليكس ليتر (جيفري رايت) المساعدة للتغلب على عميل غامض يمتلك تكنولوجيا خطيرة.

آخر أفلام جيمس بوند Spectre (طيف) الذي صدر عام 2015، حصد نحو 881 مليون دولار عالميا، ونحو 200 مليون دولار في أمريكا وحدها.



