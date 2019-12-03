مكتشف جريزمان يتحسر على عدم ضم نجم الجزائر لأتلتيكو مدريد

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محمد عمادالثلاثاء 2019/12/3 03:24 م بتوقيت أبوظبي
إيريك أولهاتس
أبدى إيريك أولهاتس، كشاف فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، حسرته على ضياع صفقة التعاقد مع رامي بنسبعيني مدافع منتخب الجزائر خلال الميركاتو الصيفي الأخير، وذلك في تصريحات له للإعلام الفرنسي.
وقال الكشاف الفرنسي، في حوار أجراه مع القناة التلفزيونية الفرنسية "آر إم سي سبورت": "هناك لاعبون كنت أود استقدامهم لأتلتيكو مدريد، غير أنني فشلت في ذلك على غرار الإيفواري نيكولاس بيبي والجزائري رامي بنسبعيني".
وفرض أولهاتس نفسه واحدا من أفضل الكشافين في فرنسا، حيث يعود إليه الفضل في اكتشاف أنطوان جريزمان في سنة 2009، وذلك عندما ضمه لريال سوسيداد الإسباني في الوقت الذي رفضت فيه عدة أندية فرنسية فكرة التعاقد معه.
ويملك هذا الأخير معرفة كبيرة ببنسبعيني، باعتباره شغل في السنوات الماضية منصب مساعد مدرب استاد رين الفرنسي، الفريق الأسبق للنجم الجزائري.
يذكر أن بنسبعيني انتقل في الميركاتو الصيفي الأخير لبروسيا مونشنغلادباخ الألماني، في صفقة بلغت قيمتها 8 ملايين يورو، وبعقد يمتد حتى سنة 2023.
وشارك المدافع الجزائري في 10 مباريات في مختلف المسابقات في تجربته الألمانية أسهم خلالها في 3 أهداف ما بين صناعة وتسجيل.
وتجدر الإشارة إلى أن بنسبعيني تخرج في مدرسة شبان نادي أتلتيكو بارادو، قبل أن يخوض عدة تجارب احترافية في بلجيكا وفرنسا وأخيرا ألمانيا.
ويملك اللاعب صاحب الـ24 سنة في رصيده 30 مباراة مع منتخب الجزائر سجل خلالها 3 أهداف وأهدى تمريرتين حاسمتين.
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