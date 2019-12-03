طرح فيلم A Score to Settle لـ محمد كريم في دبى الأربعاء

القاهرة – لايف ستايل
ينطلق غدا ولأول مرة فى الشرق الأوسط بدبى عرض فيلم A Score to Settle.
يجسد محمد كريم في الفيلم الأمريكي A Score to Settle مع النجم العالمي نيكولاس كيدج، دور شخص يدعى چيمي وهو رجل لا يخشى الموت.
الشخصية تطلبت من محمد كريم التحضير لشهور طويلة نظرًا لصعوبة الدور وهذه تعد بداية قوية في السينما الأمريكية والعالمية لفنان مصري وعربي وبعيدة عن الأدوار النمطية التقليدية في سينما هوليوود.
وتدور أحداث A Score to Settle حول كيدج والذي يلعب دور قاتل محترف يدعي فرانك يحاول الانتقام من رؤسائه السابقين بعد دخوله السجن لأكثر من 20 عامًا، بما فيهم الشخصية التي يجسدها محمد كريم.
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