انطلاق مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي بالسلام الوطني

انطلقت منذ قليل فعاليات الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية المسرحي للمعاهد والكليات المتخصصة على المسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية، تلك الدورة التي تحمل اسم الفنان جلال الشرقاوي بالسلام الجمهوري وسط حضورا جماهيريا وفنيا كبيرا. شهد المسرح حضور وزير الثقافة د. إيناس عبد الدايم، الفنان محمد صبحي، د. أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون،الفنان خالد النبوي، داوود حسين، د. سميرة محسن، اياد نصار، لقاء الخميسي، محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف،المخرج مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي. قد يهمك ايضاً: توافد النجوم علي افتتاح مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي تعرف على أبرز المكرمين في مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي منهم محمد صبحي

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