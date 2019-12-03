إيهاب فهمي ومها أحمد يقدمان حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي

انطلقت منذ قليل فعاليات الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة بمكتبة الإسكندرية، دورة الفنان جلال الشرقاوي.

وصعد الفنان إيهاب فهمي والفنانة مها أحمد على خشبة المسرح الكبير لتقديم برنامج الافتتاح الذي تضمن عرض فيلم عن مكرمي تلك الدورة، و‘هم: محمد صبحي، داوود حسين، خالد النبوي، د. حسن عطية أستاذ الدراما بأكاديمية الفنون، د. عصام أحمد الكردي رئيس جامعة الإسكندرية.

الجدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية للمسرح العربي للمعاهد والكليات المتخصصة تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، وبدعم من الهيئة العربية للمسرح ، و أسسه د. أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، ويرأس تلك الدورة د. علاء عبد العزيز سليمان .

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