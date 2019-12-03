نبيل الحلفاوى وسميحة أيوب فى عزاء زوجة عبد الرحمن أبو زهرة

استقبل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة عزاء زوجته مساء اليوم بحضور الأهل وعدد من الأصدقاء.

وحرص على الحضور كل من الفنانة سميحة أيوب، سميرة عبد العزيز، والفنان نبيل الحلفاوى، وغيرهم

وتوفيت زوجة الفنان عبد الرحمن ابو زهرة وتم تشييع جثمانها أمس من مسجد النور.

قال الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، إنه عندما كان شابا لم يخطر على باله أن يكون ممثلا، مضيفا "مكنتش بشوف السينما ومكنش عندنا في البيت راديو".

وأضاف عبد الرحمن ابو زهرة في حوار تليفزيوني: "أثناء تواجدي في المدرسة كنت الأخف ظلا في الهزار مع الطلاب وكنت أقوم بتقليد المدرسين أمام الطلاب وكانوا يضحكون على تمثيلي"

Advertisements

تابع عبد الرحمن أبو زهرة : "استعرضت حياتي الفنية ووجدت أنها أكثر من نصف قرن، ولو قلت كم عدد سنوات مسيرتى الفنية لأقول لبثت يوما أو بعض يوم".

فد يهمك ايضاً:

أحمد زاهر يتشرّف بالوقوف أمام رشوان توفيق

الفنانة سميحة أيوب تفتخر بحصولها على وسام النيل