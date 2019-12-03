شيرين رضا تكشف أخر تطورات الحالة الصحية لـ«نيللي كريم»

طمأنت شيرين رضا، جمهور نيللي كريم، على صحتها بعد العملية الجراحية الطارئة التي خضعت لها بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت شيرين رضا، إن نيللي تماثلت للشفاء الحمد لله، وهي اضطرت لأجراء العملية الجراحية في أسرع وقت، بسبب نصائح الأطباء المعالجين لها، وكان من الضروري أن تجريها بالولايات المتحدة.

ووجهت شيرين، رسالة لجمهور نيللي تطمئنهم فيها عليها قائلة: "الحمد لله نيللي بخير وتستعد للعودة للقاهرة بعد سماح الأطباء لها".

وكانت نيللي كريم، قد كشفت عن إصابتها بورم سرطاني حميد في الوجه، اضطرت بعدها لإجراء عملية لاستئصاله بإحدى مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية.

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وشكرت نيللي الفريق الطبي الأمريكي الذي أجرى لها هذه الجراحة الخطرة بعد نجاح العملية عبر حسابها علي انستغرام.

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