فيلم Frozen يحقق 464 مليون دولار إيرادات

حقق الجزء الثانى من فيلم Frozen ايرادات بلغت 464 مليونا و594 ألف دولار، منذ عرضه يوم 22 نوفمبر الماضى، فى دور العرض المختلفة حول العالم.

ويعتبر الجزء الثانى من العمل هو استكمال لرحلة نجاح فيلم الرسوم المتحركة "Frozen" الذى تخطت إيراداته المليار و276 مليون دولار، بينما وصلت تكلفته 150 مليون دولار، وطرح فى 19 نوفمبر من عام 2013.

وكان الجزء الأول Frozen من السلسلة حصد وقت عرضه عددًا كبيرا من الجوائز الفنية من أهمها جائزة الأوسكار الأولى.

كما حصل الفيلم على جائزة أفضل فيلم «أنيميشن» وجائزة «Best Achievement in Music Written for Motion Pictures, Original Song»، كما فاز الفيلم بجائزة الجولدن جلوب أفضل فيلم رسوم متحركة، إضافة إلى جائزة «البافتا» و«African-American Film» و«American Cinema Editors» و«Annie Awards».

Advertisements

قد يهمك أيضا:

فيلم "الجميلة والوحش" يعزز أرباح شركة "والت ديزني"

ديزني تقدم المتنزه المسلّي الحديث "باندورا عالم أفاتار"