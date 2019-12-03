إذاعة حلقة بيلي زين بطل فيلم "تيتانيك" في "معكم منى الشاذلي" الجمعة

القاهرة - لايف ستايل
أعلنت الصفحة الرسمية لبرنامج "معكم منى الشاذلي" عبر موقع الفيسبوك عن موعد عرض لقاء الممثل العالمي بيلي زين.
وجاء في الصفحة الرسمية أن اللقاء سيتم عرضه في الجمعة السادس من ديسمبر الجاري.
وتم تسجيل اللقاء خلال زيارة زين للقاهرة لحضور مراسم حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41.
اشتهر بيلي زين من خلال دور "كال هوكلي" في فيلم Titanic، بعد نجاحه في فيلم "تيتانيك"، قدم عام 2001 دورًا مهمًا في فيلم The Believer نال عنه استحسان النقاد، كما فاز عنه بجائزة لجنة التحكيم الكبرى في مهرجان صندانس السينمائي عام 2001.
واستمر "بيلي زين" في تقديم أدواره المميزة، في كثير من الأفلام، منها؛ The Phantom ، Pocahontas II: Journey to the New World Cleopatra، و The Legends of Tomorrow، وSniper. التحكيم الكبرى في مهرجان صندانس السينمائي عام 2001.
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