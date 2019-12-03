آخر رسالة من شعبان عبد الرحيم لمحمد علي "كومبارس المقاولات"

كان المطرب الراحل شعبان عبد الرحيم يتفاعل دائما مع الأحداث السياسية في مصر، ويشارك شعبها في جميع الظروف التي يمر بها الوطن بأغانيه وكلماته الحماسية.

وبعد تطاول محمد علي، على الدولة المصرية وقياداتها.. سارع الراحل شعبان عبد الرحيم، بالرد على محاولات «كومبارس المقاولات» المستميتة لنشر الأخبار الكاذبة والتي يهدف من خلالها في محاولات يائسة لتحريض، بأغنية جديدة باسم «محمد علي الكذاب»، والتي حظيت بتفاعل كبير منذ طرحها على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك خلال تصريحات سابقة للمطرب الراحل ، قال فيها إنه مستاء بسبب عدم رد الوسط الفني على الإساءات التي يوجهها محمد علي، للدولة المصرية وجيشها العظيم، وأنه سارع بإصدار أغنيته للرد على «أفعاله الحقيرة».

وأضاف شعبان عبد الرحيم، أنه أصدر الأغنية قبل المؤتمر الوطني الثامن للشباب، متعجبا من موقف نقابة الموسيقيين، المتقاعس عن إصدار الأغاني الوطنية الداعمة للدولة.

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وأكد شعبان عبد الرحيم - آنذاك - أنه مستعد للرد بأغنية جديدة على «كومبارس المقاولات» محمد علي، في حالة استمراره في الإساءة للدولة المصرية وجيشها العظيم، مشيرا إلى أنه سيواصل محاربة «الأفكار الفاسدة» التي يبثها أعداء الوطن ويستهدفون بها عقول الشباب المصري بالفن.

جدير بالذكر أن شعبان عبدالرحيم رحل عن دنيانا عن عمر ناهز 62 عامًا في مستشفى المعادي العسكري، صباح اليوم، بعد مسيرة فنية قدم خلالها مئات الأغنيات الشعبية.

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