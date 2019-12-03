باقةٌ معتبرة من أفلام الرسوم المتحركة بمهرجان مراكش









اسماء السيد - ""الخليج 365"" المغرب_مراكش: يخصص المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، في دورة هذه السنة، باقة معتبرة من أفلام الرسوم المتحركة تتوزعها ثلاث فقرات، تشمل "المسابقة الرسمية" و"الجمهور الناشئ" و"العروض الخاصة".

وتميز برنامج يوم أمس بحضور قوي لهذه العينة من الأفلام، ضمن فقرتي "المسابقة الرسمية" والجمهور الناشئ". يتعلق الأمر بـ"بومباي روز" لمخرجته الهندية جيتانجالي راو، و"الفارس والأميرة" لمخرجه المصري بشير الديك، بعد أن كان جمهور المهرجان قد تابع الأحد، فيلم "رقم 7، طريق الكرز 96" لمخرجه الصيني يونفان، ضمن فقرة "العروض الخاصة"، في انتظار مشاهدة "كوردون وبادي" لمخرجته السويدية ليندا هامباك، و"جاكوب والكلاب التي تتكلم" لمخرجه اللاتفي إدموندس يانسونس، و"أطفال البحر" لمخرجه الياباني إيومو واتابي، ضمن فقرة "الجمهور الناشئ".

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أبطال بوليوود

ينقل فيلم "بومباي روز"، الذي يرصد الحب والحزن والأمل خارج حدود الزمان والمكان، لحكاية تمزج بين البهجة المفرطة لبوليوود والواقع المرير المحزن لبومباي وأزقتها، فنصادف من خلال حضور قوي للألوان والموسيقى والأحاسيس، عددا من الشخصيات الجذابة مثل كمالاـ بائعة الزهور الفاتنة التي تشبه أحلامها المصحوبة بأغاني جميلة منمنمات مغولية عذبة، والسيدة دي سوزا، نجمة السينما السابقة التي تعيش في الحاضر كما في الماضي، والشاب الكشميري الوسيم سليم سيء الحظ الذي لا ينقصه شيء عما يحظى به أبطال بوليوود، دون إغفاله لعدد من القضايا الاجتماعية المعقدة، مثل عمالة الأطفال والصراعات الدينية واستغلال المرأة.

فارس وأميرة

مع فيلم "الفارس والأميرة" (2019)، لمخرجه المصري بشير الديك، بصوت محمد الدفراوي وماجد الكدواني ودنيا سمير غانم ومحمد هنيدي وعبلة كامل ومدحت صالح وعبد الرحمن أبو زهرة وأمينة رزق وسعيد صالح، ورسومات الفنان مصطفى حين غاية. ويحكي الفيلم، الذي يعد أول فيلم سينمائي مصري بالرسوم المتحركة، تم إنجازه على مدى عشرين سنة من قبل فريق عمل عربي بالكامل. وهو مستوحى من قصة تعود إلى القرن السابع الميلادي، حين قام محمد بن القاسم، الشاب المغامر القادم من البصرة، بتحرير النساء والأطفال الذين اختطفهم القراصنة بينما لم يكن عمره تجاوز الخامسة عشر، قبل أن يتحدى، سنتين بعد ذلك، الملك الظالم داهر.