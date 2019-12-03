شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رأى الراحل شعبان عبد الرحيم فى أغانى المهرجانات والان مع تفاصيل الخبر
"العيال بتوع المهرجانات بيشربوا إستروكس وفودو.. وبيقلعوا ملط وفى إيديهم السنج.. ولو كشفنا عليهم هنلاقى عليهم قضايا"، هكذا وصف شعبان مطربى المهرجانات، مضيفا : "العيال دى بتقول يا إما نجيب توك توك أو نعمل مهرجان.. يجيب التوك التوك ما ينجحش يقوم عامل مهرجان ويتخانق مع أهله عشان ياخد فلوس يغنى بيها".
وعن أغانى بيكا وشطة، قال شعبان لـ"الخليج 365" : "مين بيكا ولا عفريتة ده ! أنا معرفش العيال السوابق دى".
ودافع شعبان عن الأغنية الشعبية قائلا : "الشعبى طول عمره محترم والدليل محمد رشدى وأحمد عدوية وعبد المطلب.. لكن أغانى المهرجانات مينفعش تخش البيوت.. ميصحش واحد يقول أزقه زقة وأطلع أجرى.. ده مش شعبى".
واختتم شعبولا: " بحب أسمع شيبة والليثى وعبد الباسط حمودة وحكيم وطارق الشيخ.. والكويس هيعيش والوحش هيموت.. الناس بس بتحب تشوف بيقولوا ايه ".
وكانت نقابة الموسيقيين والفنان هانى شاكر وأعضاء مجلس إدارة النقابة نعوا الفنان الشعبى شعبان عبد الرحيم والذى توفى قبل ساعات بمستشفى المعادى .
وقالت النقابة فى بيان اعلامى إن الأسرة الفنية فقدت واحدا من أهم مطربى الفن الشعبى وواحدا من أطيبهم على الإطلاق.
وأشار البيان إلى أن هانى شاكر أصدر تعليماته بسرعة إنهاء إجراءات وتصاريح الدفن من خلال موظفى النقابة وتسهيل كافة الإجراءات.
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