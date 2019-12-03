شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة وماجد المهندس ووليد الجيلانى يجتمعون فى موسم الرياض.. 13 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجتمع النجوم أصالة وماجد المهندس ووليد الجيلانى يوم الجمعة، الموافق 13 ديسمبر الجارى، فى منتزه الثمامة البرى، بمحمية الملك خالد الملكية، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، برئاسة تركى آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية.

يأتى هذا الحفل بعدما أحيا، الجمعة الماضى، كل من الفنانة أصالة والفنان صابر الرباعى حفلا رائعا بـ موسم الرياض المقام على مسرح الفنان الراحل أبو بكر سالم، فى منطقة البوليفارد، حيث بدأ الحفل صابر الرباعى ثم اعتلت أصالة المسرح والتى فاجأت الجمهور عندما طلبت من صابر الانضمام لها لغناء دويتو أغنية "ع اللى جرا" الذى سبق أن قدماه سويا عام 2001.





حفل أصالة وماجد المهندس ووليد الجيلانى فى موسم الرياض

وقدم النجمان مجموعة من أهم أغانيهما خلال الحفل، وبدأ صابر الرباعى بأغنية "يا أغلى" تلاها مجموعة من أغانيه المميزة منها ببساطة، يا عسل، أجمل نساء الدنيا، عز الحبايب، اتحدى العالم، برشا برشا وغيرها كما قدم أغنية "غشاش" لأول مرة لايف من ألبومه الجديد.

وأبهرت أصالة الجمهور بأداء مميز فقد بدأت الحفل بأغنية "كان يهمنى" تلتها أغنيات كبير الشوق، روح نجدية، أسلى نفسى، شف عذر، بنت أكابر، ما أسامح، سواها قلبى، ذاك الغبى.

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يشار إلى أنه من المقرر أيضًا أن يجتمع النجوم أنغام ونوال الزغبى ووليد الشامي، يوم الخميس المقبل، على مسرح أبو بكر سالم، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، برئاسة تركى آل الشيخ.

ومن المنتظر أن تغنى أنغام باقة من أجمل أغانيها على مدى مشوارها الفنى الحافل بالنجاح ومن أبرز أغانيها "بين البينين" و"اتجاه واحد" و"أكتب لك تعهد" و"عمرك معاك" و"سيدى وصالك" و"هدنة" "حالة خاصة جداً" و"مطمنه" "نزوه" و"ولادبلت" و"هتقول لربنا أيه" و"نفسى أحبك" و"واحدة كاملة" وغيرها من الأغانى الذى يعشقها جمهور أنغام فى مصر والوطن العربى.

وطرحت أنغام مؤخرا ألبومها "حالة خاصة جدًا"، ويضم الألبوم 14 أغنية هى: "حالة خاصة جدًا، هتقول لربنا ايه، بقول نسياك، على حسك فى أيامى، يا ريتك فاهمنى، بتوصفنى بتكسفنى، نزوة، ولا دبلت، هبدأ من الآخر، هدنة، ليلى، مطمنة، أساميك الكتيرة، حبايبنا".