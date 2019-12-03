شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلف "فلاح فى الكونجرس" يكشف كيف استقبل خبر وفاة شعبان عبد الرحيم والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف يوسف: "تقابلنا وعملنا سويا فيلم فلاح فى الكونجرس وتوالت اللقاءات وتوطدت الصداقة وعمل معى فى معظم الأعمال.. يوميا يتصل بى قبل حتى سفره إلى السعودية كنت أنا وطارق علام ومجموعة من الأصدقاء فى سهرة على العشاء كان يملأ الدنيا مرحا".
وحكى كيف استقبل خبر وفاته اليوم، إذ قال: "جاء شعبان من السعودية وعرفت أنه يعانى من المرض وانتقل إلى مستشفى المعادى، اتصلت لأطمئن عليه وإذا بوحيد مدير أعماله يرد: عم شعبان مات يا عم حمدى، نزل عليا الخبر كالصاعقة، رحم الله شعبولا أطيب قلب فى الدنيا".
وتتلقى أسرة المطرب الشعبى الراحل شعبان عبد الرحيم العزاء فى فقيدهم عقب صلاة المغرب غدا الأربعاء فى شارع الشيشيني بمنطقة الطوابق فيصل.
وكانت أسرة المطرب الراحل شعبان عبد الرحيم قد شيعت جثمانه من مسجد السيدة نفيسة إلى مثواه الأخير، وتم دفنه بمقابر ميت حلفا بالقليوبية، ليسدل الستار على حياة النجم الشعبى، بعد مسيرة حافلة خاضها الفنان الراحل في الغناء الشعبي.
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