شكرا لقرائتكم خبر عن إيمليا كلارك تكشف سبب تفجير دينيريس تارجيريان لـ Kings Landing فى 8 Game Of Thrones والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت الفنانة العالمية إيميليا كلارك دفاعًا قويًا عن شخصية Daenerys Targaryen، من مسلسل Game Of Thrones، بسبب قرارها بتدمير Kings Landing، وقتل الناس دون أي تمييز في الموسم الأخير من العمل.

وصرحت كلارك، دفاعًا عن تصرفات شخصيتها التي تسببت فى غضب جون سنو وأدت في نهاية العمل إلى وفاتها: "كان يوجد الكثير من الغضب في هذه المرحلة، وذلك بسبب وضعها الحساس في المعركة، لكنني أعتقد أنه بسبب العاطفة التي تشعر بها، خاصة بعد موت ميساندى".

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وأوضحت كلارك: "في المعركة الفعلية نفسها، دينيريس تارجيريان غير صبورة، بالإضافة إلى إنها تحب القتال من أجل القتال، وعلى استعداد للوقوف أمام أي شخص من أجل الوصول إلى مساعيها، هي محاربة شرسة".

قام فريق "Game of Thrones" بالدفاع عن الموسم الأخير من العمل، الذي تعرض لسوء الحظ أمام حشد هائل في سان دييجو كوميك كون، وتم إلقاء اللوم على ردود الفعل السلبية بسبب التغطية الإعلامية، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "thenews".

وكانت قد أثارت خاتمة ملحمةHBO غضب المشجعين في جميع أنحاء العالم، وكان على منظمي مؤتمر ثقافة البوب ​​تذكير الحاضرين، ليقوموا بالترحيب بـ أبطال العمل.