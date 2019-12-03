شكرا لقرائتكم خبر عن مها سليم وأسرة "شبر مية" يتحدثون عن دورة المتحدة فى إنعاش سوق الدراما التليفزيونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل ”الخليج 365”، فى ندوة فنية، بأسرة مسلسل "شبر مية"، بعد النجاح والصدى الواسع الذى حققه العمل، وبسؤال الكاتب الصحفى عمرو صحصاح، رئيس قسم الفن، عن رأى صناع العمل فى إعادة هيكلة سوق الدراما التى أجرتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة رجل الأعمال تامر مرسى، تحدث الحضور عن آرائهم.

المنتجة مها سليم كشفت عن دور الشركة فى ضبط السوق الدرامى فى الفترة الماضية، حيث أكدت أن الشركة المتحدة وضعت معايير وضوابط مهمة للغاية فى ضبط السوق، وأول تلك المعايير هى "أجور النجوم"، إذ خفضت المتحدة أجور النجوم بشكل منطقى ومعقول، وجعلت كل صناع الدراما لديهم القدرة على مواصلة الإنتاج وتقديم مشاريع مهمة ذات تكلفة جيدة.

وأعطت مها سليم مثالا يوضح ما فعلته الشركة المتحدة فى السوق الدرامى، حيث قالت: "لو عايز تبنى عمارة بـ10 آلاف جنيه، وقالولك هناخد منك 6 آلاف بس عشان نعملك الأساس بتاع العمارة.. وبالتالى باقى الفلوس هتعمل دورين بس.. مش هتشطب كويس، هتسترخس فى الأسمنت فى الطوب وهكذا.. وبالتالى عندما تضع القيمة الجيدة والموضوعية لأساس تلك العمارة سيصبح أمامك خطة لبناء مشروع جيد ومميز، نظرا لتوفير النفقات بما تسمح به ميرانيتك، وهو الأمر الذى نفذته الشركة المتحدة فى ضبط السوق الدرامى بكل أرياحية سواء للممثلين والمننتجين والصناعة بوجه عام".

وأوضحت مها: "عندما تعطى لبطل العمل القيمة التى يستحقها بما يناسب متغيرات السوق ستقوم بتقديم مسلسل جيد الصنع من حيث السفر والموسيقى التصويرية والورق والممثلين وخلافه، ولذلك كانت خطة جيدة للغاية للارتقاء بصناعة الدراما، والحقيقة (عين العقل) اللى عملته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية".

Advertisements

وأضافت مها: "الحقيقة عندما توقفت عن الإنتاح العام الماضى كنت أشعر بحزن شديد، وشعرت أنى مظلومة، ولكن عندما دخلت المنظومة وشاهدت ما فعتله الشركة المتحدة شعرت بقيمة ما فعتله الشركة، والتنظيم الجيد والمستوى الراقى والمجهود الذى بذلته الشركة فى الارتقاء بالصناعة، فضلا عن أن المتحدة ضمن لنا حقوقنا فى البيع وبقولهم برافو".

وأشارت مها إلى أن خطة الشركة المتحدة فى إنتاج الأعمال الدرامية طوال العام صائبة للغاية، خاصة وسط الزحام الذى يحدث فى شهر رمضان، حيث يشعر الممثل والمنتج وخلافه أنه فى حالة عدم تواجده فى شهر رمضان سيكون الأمر صعبا، وسينتظر إلى شهر رمضان اللى بعده، والحقيقة أن الخطة الجديدة تضمن للجميع العمل طوال العام.

أما المخرج طارق رفعت فقال: "إن الاستفادة الحقيقة من خطة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أن العرض خارج شهر رمضان حقق نسب مشاهدات عالية للغاية، وفى اعتقادى أن الممثلين والعمل أخد حقه بالكامل، وهو نتيجة ما فعتله الشركة المتحدة".

وأوضح رفعت: "شهر رمضان ملىء بالمسلسلات والممثل الذى لم يلحق الشهر الكريم سيشعر أنه سيجلس فى البيت، إلا أن الخطة الجديدة للمتحدة فتحت آفاقا جديدة لكل أطراف الصناعة".

وعن الفنانة نجلاء بدر قالت: "أشجع القرارات الحالية التى اتخذتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لحمايتنا من التمويلات الخارجية المشبوهة"، موضحة أن المصريين لديهم مخزون كاف من الأفكار والدارما والمسلسلات التى تنافس العالم وليس الأعمال التركية فقط، وكنا فى السابق نبحث عن المسلسلات التركية، رغم أن لدينا قدرات هائلة وممثلين على أعلى مستوى من التمثيل والفن، ولذلك أرفع القبعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على الخطة الدرامية.