شكرا لقرائتكم خبر عن منصة wathc it تدخل المنافسة العالمية وتقدم محتوى غير مسبوق يرضى المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاعت منصة wathc it الرقمية المصرية أن تدخل المنافسة العالمية فى وقت قصير، وذلك بعدما قدمت محتوى جيدا من الأفلام والمسلسلات والبرامج والمسرحيات وخلافه، حيث جذبت المشاهدين بمحتواها الراقى، ووفقاً للأرقام والإحصائيات سنجد أن wathc it تخطت فكرة الانتشار، لاسيما أنها منصة ولدت كبيرة، كما أن الشعب المصري كان يطمح بتواجد منصة رقيمة تنافس تلك المنصات العالمية والرقمية فى هذه الفترة، خاصة مع التطور والبناء والتشييد الذى تقوم عليه الدولة المصرية.

منصة watch it من المقرر أن تقدم وجبة دسمة من الأعمال الدرامية والسينمائية الحصرية خلال الفترة المقبلة، كما تستعد لطرح عدة أعمال فى شهر رمضان المقبل، والذى يتنوع بين الأكشن والدراما والتكنولوجيا والحقب الزمنية، والكوميدى.

وتوفر منصة watch it للمشتركين إمكانية المشاهدة غير المحدودة عبر الأجهزة الرقمية مثل أجهزة الحواسب والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، من خلال اشتراكات يمكن دفعها عبر وسائل الدفع النقدي والإلكتروني المختلفة باستخدام بطاقات الائتمان من فيزا أو المحافظ الإلكترونية أو نقداً عن طريق خدمات شبكة فورى.