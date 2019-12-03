شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "أميرة" يجمع صبا مبارك وعلى سليمان بتوقيع محمد دياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقدت الفنانة الأردنية صبا مبارك والفنان الفلسطيني علي سليمان على تقديم بطولة فيلم جديد بعنوان "أميرة"، من تأليف وإخراج محمد دياب.

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من آخر أعمال صبا مبارك في السينما كان فيلم "مسافر حلب-إسطنبول"، والذي يحكى رحلة لينا ومريم أثناء هروبهما من الحرب في سوريا، لينا فتاة في العاشرة من العمر، فقدت عائلتها في الحرب، واضطرت إلى أن تبدأ طريقها إلى تركيا مع شقيقتها الرضيعة وجارتهم مريم، بصحبة لاجئين آخرين لينا ترغب في العودة إلى الوطن، بينما تأمل مريم في الوصول إلى أوروبا.

يذكر أن فيلم "مسافر حلب-إسطنبول" من تأليف وإخراج أنداش هازيندار، وقامت ببطولته النجمة صبا مبارك والطفلة روان سكاف، وباستثناء صبا فكل فريق التمثيل في الفيلم لاجئون سوريون حقيقيون ويمثلون للمرة الأولى.