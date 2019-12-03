شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة يبدأ تصوير مسلسله "الاختيار - أحمد المنسى" فى العاشر من رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ فجر اليوم النجم أمير كرارة تصوير المشاهد الأولى من مسلسله "الاختيار – أحمد المنسى"، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، حيث احتفل فريق عمل المسلسل بانطلاق التصوير فى مدينة العاشر من رمضان، والتقطوا الصور التذكارية.

مسلسل "الاختيار" يشارك فيه عدد كبير من النجوم كضيوف شرف، ومن المقرر أن يجسد شخصية "عشماوى" خلال أحداث المسلسل الفنان أحمد العوضى، وكان كرارة قد تلقى عدة تدريبات شاقة وقتالية وتدريبات على الذخيرة والقفز من أعلى الأسطح من أجل ظهور المسلسل بشكل مميز ومختلف للجمهور.

مسلسل "الاختيار" يتناول لأول مرة فى الدراما المصرية، حياة أحمد صابر المنسى قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة، أحمد العوضى، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى فى رابع تعاون بينهما فى الدراما بعد ثلاثية كلبش الذين قدموها سوياً، من إنتاج "سينرجى "، ومنتج فنى للمسلسل فتحى إسماعيل.