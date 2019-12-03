بعد انتهاء عروض "مسرح مصر".. علي ربيع يعود منفردًا بمسرحية جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

كشف الفنان علي ربيع، عن استعداده لتقديم مسرحية جديدة من بطولته خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد انتهاء عروض فرقة مسرح مصر.

وكتب "ربيع"، عبر حسابه على إنستجرام،: "جمهور مسرح مصر الكبير فى مصر والوطن العربي ما يخلصنيش زعلكوا على نهاية مسرح مصر وراجعلكم بمسرحية جديدة قوية جدًا".

ومن المقرر أن يكشف ربيع عن فريق عمل المسرحية خلال هذه الأيام.

وكانت فرقة مسرح قد احتلفت منذ أيام بنهاية عروض الفرقة المسرحية، بعد تقديم ما يقرب من 120 عرضًا مسرحيًا على مدار 7 سنوات.