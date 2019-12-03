عانى من أمراض القلب والتنفس.. رحلة شعبان عبد الرحيم مع المرض حتى الوفاة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

توفي الفنان شعبان عبد الرحيم، صباح اليوم، بعد تعرضه لأزمة قلبية حادة، نقل على إثرها للمستشفى وأودع بالعناية المركزة، حسبما صرح صديقه الشاعر إسلام خليل.

عانى شعبان عبدالرحيم منذ فترة طويلة من حالة صحية مضطربة دخل على إثرها المستشفى أكثر من مرة، وكانت المرة الأخيرة حين أحيا حفلته في موسم الرياض، وظهر على كرسى متحرك بسبب حالته الصحية، الفيديو الذي سبب حزنا لمحبيه ومتابعيه، بعدها عاد شعبان عبدالرحيم ليدخل مستشفى المعادي.

ونرصد لكم في هذا التقرير أبرز الأزمات الصحية، التي عانى منها شعبان عبدالرحيم

2013

دخل شعبان عبد الرحيم لقسم عناية القلب بمستشفى الفروانية في الكويت، وذلك بعد شعوره بآلام في صدره بعد المؤتمر الصحفي الذي عقد لفريق مسرحية "حبيبي المضروب".

وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لشعبان، من قبل أطباء قسم العناية المركزة لوحدة القلب قرروا مكوثه لديهم حتى استقرار حالته الصحية، وبعدها خرج ليباشر عمله.

2017

شهدت سنة 2017، عودة مرض شعبان عبد الرحيم، حيث كان يعاني من أزمات صحية عديدة، وأصيب بضيق بالتنفس بعد إحيائه بعض الأفراح المصرية، ودخل على إثرها المستشفى، وظل به لفترة طويلة، وبعدها خرج ليطمئن جمهوره ويقدم بعض الحفلات الفنية.

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شعبان يتحدث عن أزمته الصحية

2018

تعرض الفنان الراحل في شهر فبراير 2018، لوعكة صحية دخل على إثرها العناية المركزة وحصل على جلسات تنفس، حتى تحسنت حالته الصحية، وفقا لتصريحاته لموقع الخليج 365، في حوار سابق.

وفي شهر أبريل 2018، تعرض لأزمة صحية، بسبب خلل في الجهاز التنفسي، وخضع لعدد من الفحوصات الطبية حتى يطمئن على صحته، وبعدها أعلن أن حالته الصحية تحسنت.

2019

قال شعبان عبدالرحيم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، المعروض على قناة "الحدث اليوم"، إنه قام بتركيب "مسامير" في ساقه، وأن سبب إحيائه حفلا في السعودية على كرسي متحرك يرجع إلى إصابته بكسر في ساقه، مشيرا إلى أنه أخبر المسؤولين في السعودية إنه لا يستطيع الغناء فى الوقت الحالى، ولكنهم ألحوا في الدعوة.

وتابع شعبان عبدالرحيم: "عندما وصلت الحفل، فوجئت بتحضير كرسي مخصص لي على المسرح"، مشيرا إلى أنه في حالة صحية أفضل حاليًا.

شعبان مع سيد علي

وكان الفنان شعبان عبد الرحيم، يعاني بشكل دائم في الفترة الأخيرة من مشاكل في الجهاز التنفسي والقلب، حتى وفاته صباح اليوم عن عمر ناهز الـ62.