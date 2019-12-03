مها أحمد وإيهاب فهمي يقدمان حفل افتتاح "الإسكندرية المسرحي العربي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قدمت الفنانة مها أحمد بمشاركة الفنان إيهاب فهمي، فعاليات حفل افتتاح الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة بمكتبة الإسكندرية، والتي تحمل اسم الفنان جلال الشرقاوي.

وصعد فهمي ومها على خشبة المسرح الكبير لتقديم برنامج الافتتاح الذي تضمن عرض فيلم عن المكرمين بالدورة، وهم: محمد صبحي، داوود حسين، خالد النبوي، د. حسن عطية أستاذ الدراما بأكاديمية الفنون، د. عصام أحمد الكردي رئيس جامعة الإسكندرية.

الجدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية للمسرح العربي للمعاهد والكليات المتخصصة يُقام تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وبدعم من الهيئة العربية للمسرح، أسسه د. أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، ويرأس الدورة الأولى د. علاء عبدالعزيز سليمان .