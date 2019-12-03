بعد بدء تصويره اليوم.. كرارة ينشر بوستر "الاختيار": "سنغزوا العالم"

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

نشر الفنان أمير كرارة "بوستر" مبدئيا لمسلسله الجديد الاختيار، الذي يخوض به السباق الرمضاني المقبل.

وعلق كرارة، على الصورة، التي نشرها عبر حسابه على إنستجرام: "بسم الله توكلنا علي الله، أول يوم تصوير مسلسل الاختيار (منسي)، سنغزوا العالم، رمضان 2020".

يذكر أن مسلسل الاختيار، عن قصة البطل الشهيد أحمد منسي، والخاين هشام العشماوي، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي.