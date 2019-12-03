صور| "يوم أن قتلوا الغناء" يبهر الجمهور بمهرجان مكانس بالمغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

قال الفنان شادي سرور، مدير فرقة مسرح الطليعة التابعة للبيت الفني للمسرح، إن العرض المسرحي "يوم أن قتلوا الغناء" للمخرج الشاب تامر كرم، حقق نجاحا كبيرا ومشرفا خلال عرضه، أمس الإثنين، ممثلا لمصر بمهرجان مكانس للمسرح المقام بالمغرب في دورته الثانية.

و أضاف سرور، في بيان صحفي، أن المهرجان يستضيف وفودا من مختلف أنحاء العالم، حيث يشارك به دول مصر، وإيطاليا، وفرنسا، وإسبانيا، وليتوانيا، والمغرب، والجزائر، وتونس، وبلجيكا.

وتابع: "أبدت الوفود الأجنبية المشاركة في مهرجان مكانس للمسرح والجمهور المغربي إعجابهم الشديد بالعرض، حيث وقف جميع الحضور تحية للعرض عقب انتهائه، لعدة دقائق".

جدير بالذكر أن عرض "يوم قتلوا الغناء" حقق نجاحا جماهيريا كبيرا منذ افتتاحه وقدم للعام الثالث على التوالي ما بين القاهرة والإسكندرية، كان آخرها في شهر نوفمبر الحالي على مسرح الطليعة بالعتبة، كما قُدم في المعهد العالي للفنون المسرحية، وجامعة عين شمس.

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وحصل العرض على العديد من الجوائز منها جائزة أفضل عرض مسرحي بالمهرجان القومي للمسرح المصري فى الدورة العاشرة، وحصل مخرجه تامر كرم على جائزة أفضل إخراج مسرحي، وجائزة أفضل تأليف موسيقي لأحمد نبيل، وجائزة أفضل ديكور لمحمد سعد، وجائزة أفضل إضاءة لأحمد عبد المعبود.

كما شارك العرض ضمن فعاليات البرنامج الرسمي لمهرجان القاهرة الدولى للمسرح المعاصر والتجريبى فى دورته الرابعة والعشرين.

"يوم أن قتلوا الغناء" يدور حول صراع ما بين أخوين، فى رحلة البحث عن سبب الوجود وسر الكون والصراع الدائر بين روح التسامح والحب من ناحية، والتعصب والكراهية من ناحية أخرى.

العرض من بطولة ياسر صادق، شادي سرور، طه خليفة، محمد ناصر، ألحان المهدي، هايدي رفعت، حمادة شوشة، أداء صوتي للنجم نبيل الحلفاوي، موسيقى أحمد نبيل، ديكور محمد سعد، ملابس مروة منير، تعبير حركي عمرو باتريك، إخراج تامر كرم.