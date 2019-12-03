صورة| نانسي عجرم مع بناتها بـ"باروكات باربي"

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 نشرت الفنانة نانسي عجرم صورة مع بناتها الثلاث وهن يرتدين "باروكات" الدمية الشهيرة باربي، عبر حسابها على إنستجرام. وعلقت عجرم على الصورة: "هاشلي بربارة مع بنات الحارة". كما نشرت الفنانة اللبنانية فيديوهات عبر حسابها من خلال خاصية "الاستوري"، وهن يضعن المكياج الخاص بهن. وتستعد الفنانة اللبنانية نانسي عجرم لإحياء حفل غنائي، يوم 31 ديسمبر الجاري، في جزيرة المارية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

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