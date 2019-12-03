فيديو| طرح الأغنية الدعائية لفيلم استدعاء ولي عمرو

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 طرحت الشركة المنتجة لفيلم استدعاء ولي عمرو، الأغنية الدعائية للفيلم "birthday" عبر قناتها على يوتيوب. الأغنية يشارك في أدائها مي كساب، وحورية فرغلي، ومحمد عز محمد لطفي، وحمادة الليثي، والطفل فارس عامر، ومن كلمات عبدالمنعم طه وألحان محمد عبدالمنعم وتوزيع زيزو مغاوري. Advertisements الفيلم تأليف محمد سمير مبروك، وإخراج أحمد البدري، وبطولة حورية فرغلي، محمد عز، محمد لطفي، صبري فواز، وسماح أنور. ومن المقرر عرض الفيلم يوم 11 ديسمبر الجاري بدور العرض المصرية.

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