صور| انطلاق مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي بالسلام الوطني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

انطلقت منذ قليل، فعاليات الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية المسرحي للمعاهد والكليات المتخصصة على المسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية، الدورة التي تحمل اسم الفنان جلال الشرقاوي، بالسلام الجمهوري وسط حضور جماهيري وفني كبير.

شهد المسرح حضور وزير الثقافة د.إيناس عبدالدايم، الفنان محمد صبحي، د.أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، الفنان خالد النبوي، الفنان داود حسين، د.سميرة محسن، الفنان إياد نصار، الفنانة لقاء الخميسي، المخرج مازن الغرباوي، رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي.

الجدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية للمسرح العربي للمعاهد والكليات المتخصصة يُقام تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة المصرية، وبدعم من الهيئة العربية للمسرح، وأسسه د.أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، ويرأس دورته الحالية د.علاء عبدالعزيز سليمان .